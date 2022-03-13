Украинские ПВО сбили значительную часть ракет, выпущенных по Львовской области 4 13.03.2022, 12:27

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Самолеты, атаковавшие Яворовский полигон, скорее всего вылетели из Саратова.

Утром 13 марта российские оккупанты обстреляли Яворовский полигон на Львовщине.

Как рассказал начальник Львовской ОВА Максим Козицкий, самолеты, которые запустили ракеты, были из российского города Саратов, передает 24tv.ua.

Они выпустили ракеты по Львовщине, не залетая на территорию Украины.

«Предварительно, было примерно 30 ракет. Сработала ПВО (противовоздушная оборона – 24 канал). Определенное количество вражеских ракет удалось сбить», – рассказал Козицкий.

Он добавил, что потери минимизированы благодаря ПВО. На самом деле жертв могло быть значительно больше.

Что известно об атаке полигона на Львовщине

Утром 13 марта россияне обстреляли Международный центр миротворчества и безопасности на Львовщине. Ракетный удар осуществили по одной из воинских частей. В результате обстрела 9 человек погибли, еще 57 – получили травмы.

Самолеты, которые запустили ракеты, вылетели из российского города Саратов и, вероятно, ударили из акватории Черного моря. Сейчас на месте ракетных ударов спасатели тушат пожар и разбирают завалы.

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