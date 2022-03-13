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Варшава вышла на демонстрацию в поддержку Украины

  • 13.03.2022, 14:22
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Варшава вышла на демонстрацию в поддержку Украины
Премьер Польши Матеуш Моравецкий с семьей на варшавской демонстрации в поддержку Украины
Фото: PAP/Mateusz Marek

В митинге приняли участие премьер-министр и спикер Сейма Польши.

В центре Варшавы в субботу, 12 марта, прошел марш протеста против российской вооруженной агрессии на Украину, сообщает «Польское радио».

В демонстрации под лозунгом «Матери кричат: прекратите стрельбу по детям» участвовали тысячи варшавян, а также жители других регионов Польши. В мероприятии, организатором которой выступает организация Клубы «Газеты Польской», приняли участие премьер Матеуш Моравецкий, спикер Сейма Эльжбета Витек, посол Украины в Польше Андрей Дещица, а также члены польского правительства и депутаты парламента.

Демонстранты, которые маршем прошли к зданию посольства РФ, несли польские и украинские флаги, а также транспаранты «Русские, остановите убийство детей», «Achtung! Россия».

«Спасибо за организацию этого марша, спасибо всем, кто пришел на этот марш, и я хочу выразить уверенность в том, что эти демонстрации являются хорошим знаком и хорошим посылом для тех людей, которые находятся в Украине и защищают украинские города. И не только Украину, но и всю Европу. Это очень сильный сигнал поддержки. Да здравствует Польша! Да здравствует Украина!» – сказал, обращаясь к участникам демонстрации в Варшаве, украинский посол Андрей Дещица.

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