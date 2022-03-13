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Одна «Стугна» подбила уже пятый вражеский танк: впечатляющее видео

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  • 13.03.2022, 14:36
  • 12,342
Одна «Стугна» подбила уже пятый вражеский танк: впечатляющее видео

Российские оккупанты несут большие потери в технике.

Украинский противотанковый комплект "Стугна" отлично демонстрирует себя в боях с оккупантами. Один такой комплекс уничтожил уже пятый вражеский танк.

Об этом сообщает 24tv.ua со ссылкой на фейсбук Валерия Залужного.

"Российские оккупанты и дальше терпят потери. "Стугна" просто разбивает вражеские танки.

Как только нашим военным дали разрешение на пуск, "Стугна" сразу уничтожила вражеский танк. На счету именно этой уже пятый", - написал Валерий Залужный.

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