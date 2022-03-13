Из белорусского Лунинца в воскресенье выпустили две ракеты по Украине 1 13.03.2022, 15:36

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Жители района обеспокоены.

Над Лунинцем в воскресенье пролетела уже вторая ракета в сторону Украины. Это произошло в 11.17, передает media-polesye.

Первая ракета была пущена около 7.00.

Жители района не знают покоя. В людях поселился страх, отмечает местное издание.

Напомним, на аэродроме в Лунинце дислоцируется российская авиация, расположен ракетный комплекс С-400. Регулярно отсюда осуществляются вылеты в сторону Украины.

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