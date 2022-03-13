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В Винницкой области украинские военные сбили вражеский беспилотник

  • 13.03.2022, 16:30
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В Винницкой области украинские военные сбили вражеский беспилотник

Оккупантом не удалось провести разведку.

Сегодня в Винницкой области был сбит вражеский беспилотник.

Об этом говорится в видеообращении главы Винницкой областной военной администрации Сергея Борзова в Telegram-канале.

"У нас все спокойно, боевых действий не ведется. Сегодня был сбит на территории Винницкой области беспилотный летающий аппарат тактического уровня нашими военными", - сообщил Борзов.

Добавим, в Украине уже уничтожено более 370 вражеских танков, отметили в Генштабе Вооруженных сил Украины. По его данным, также ликвидированы 62 единицы реактивных систем залпового огня, 34 средства противовоздушной обороны, 74 самолета, 86 вертолетов, 600 единиц автомобильной техники, три корабля, 60 цистерн с горюче-смазочными материалами, а также семь беспилотники оперативно-тактического уровня.

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