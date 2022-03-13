Полное поражение России все ближе: двенадцать тезисов Френсиса Фукуямы 7 13.03.2022, 16:59

14,834

Френсис Фукуяма

Путин не переживет позора своей армии.

Всемирно известный американский политолог и философ Френсис Фукуяма дал прогноз последствий для России после ее вторжения в Украину.

Прогнозы Фрэнсиса Фукуямы, состоящие из 12 пунктов, опубликовал онлайн-журнал American Purpose.

1. Полное поражение России в Украине все ближе. Россию подвело планирование, основанное на ложном предположении, что украинцы благосклонно относятся к России, а армия Украины падет сразу после вторжения. Российские солдаты везли с собой униформу для парада в Киеве вместо дополнительной амуниции и припасов. Сейчас Путин направил на эту операцию основную часть своих сил - у него нет больших резервов, которые можно было задействовать в бою. Российские войска погрязли под разными украинскими городами и страдают от нехватки ресурсов и постоянных нападений украинцев.

2. Крах их положения мог быть внезапным и катастрофическим, а не происходить медленно в результате войны на изнурение. Армия в полевых условиях достигнет точки, когда она не сможет ни получить ресурсы, ни отступить, и боевой дух испарится. По крайней мере, это уже происходит на севере Украины; россияне чувствуют себя лучше на юге, но эти позиции будет трудно удержать, если группировки на севере будут разбиты.

3. До того, как это произойдет, дипломатическое решение конфликта невозможно. Не существует мыслимого компромисса, приемлемого как для России, так и для Украины, учитывая понесенные ими на данный момент потери.

4. Совет Безопасности ООН в очередной раз доказал свою бесполезность. Единственной полезной вещью было голосование на Генеральной Ассамблее, которое помогает выявить плохих или уклончивых игроков в мире.

5. Оба решения администрации Байдена — не закрывать небо над Украиной и не передавать ей польские «МиГи» —были правильными. Они сохранили холодную голову в это очень эмоциональное время. Лучше, чтобы украинцы победили россиян самостоятельно, лишив Москву возможности оправдаться, что на них напало НАТО, а также избежав очевидных возможностей эскалации. Польские «МиГи» не очень помогли бы украинцам. Гораздо важнее беспрерывная поставка Javelins, Stingers, TB2, лекарств, коммуникационного оборудования для связи и обмена разведывательными данными. Я думаю, что украинские силы уже пользуются данными разведки НАТО, которая действует за пределами Украины.

6. Украина платит очень большую цену, это правда. Но больше всего вреда наносят ракеты и артиллерия, с которыми ни «МиГи», ни бесполетная зона ничего не могут сделать. Единственное, что остановить кровопролитие - это поражение российской армии на земле.

7. Путин не переживет поражения своей армии. Его поддерживают, так как считают сильным человеком; что он сможет предложить, если продемонстрирует некомпетентность и будет лишен своей силы принуждения?

8. Вторжение нанесло огромный ущерб популистам во всем мире, которые до нападения выражали симпатию к Путину — Маттео Сальвини, Жаиру Болсонару, Марин Ле Пен, Виктору Орбану и, конечно, Дональду Трампу. Политика войны обнажила их откровенно авторитарные наклонности.

9. Эта война в определенной степени — хороший урок для Китая. Как и Россия, Китай на протяжении последнего десятилетия наращивал якобы высокотехнологичные военные силы, но эти силы не имеют реального боевого опыта. Китайская авиация, наверное, повторит печальный пример российских воздушных сил, у которых также нет опыта сложных операций в воздухе. Мы можем надеяться, что китайское руководство не будет жить такими же иллюзиями, как россияне, обдумывая будущие действия против Тайваня.

10. Надеемся, что Тайвань самостоятельно поймет, что нужно готовиться к бою, так же, как это делали украинцы, и возобновит призыв на военную службу.

11. Турецкие дроны «Байрактар» стали бестселлерами.

12. Поражение России сделает возможным «новое рождение свободы» и избавит нас от беспокойства по поводу упадка глобальной демократии. Дух 1989-го будет жить и дальше, и все благодаря группе отважных украинцев.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».