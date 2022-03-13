Генштаб ВСУ: Российские оккупанты рвутся в сторону Кривого Рога и готовят наступление на Угледар 7 13.03.2022, 21:06

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Оккупанты не оставляют попыток захвата Мариуполя.

Российские оккупанты сосредоточили силы на продвижении в сторону Кривого Рога и на захвате Николаева, а также готовят наступление на Угледар. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.

«С начала суток враг сосредоточил основные усилия на продвижении в направлении Кривого Рога и на захвате города Николаева», — отмечает ведомство.

Пресс-центр подчеркивает, что оккупанты не оставляют попыток захвата Мариуполя.

«Оккупанты продолжают накапливать резервы для наступления на Угледар и наносят артиллерийские удары по жилым кварталам города», — добавили в ведомстве.

Также отмечается, что войска РФ активизировали деятельность по проведению диверсий на путях передвижения конвоев с гуманитарными грузами и военной помощью.

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