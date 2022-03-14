В Мариуполе умерла беременная, пострадавшая во время бомбардировки роддома 14.03.2022, 8:37

Фото: AP

Роженица была тяжело ранена в результате авиаудара.

В Мариуполе умерла одна из беременных женщин, которая во время авиаудара российских оккупантов находилась в роддоме. Об этом сообщила журналистка "Голоса Америки" Ася Долина, пишет unian.net.

Долина отметила, что эту информацию подтвердил фотограф Евгений Малолетка, который в тот день делал фоторепортаж с места событий.

"Первая беременная девушка с видео / фоторепортажей с места бомбардировки детской больницы №3 в Мариуполе (роддом), та, что выносили на носилках, не выжила. Ее нерожденный ребенок тоже не выжил", - сообщила журналистка.

Еще одна из пострадавших во время обстрела больницы рожениц - Марианна Подгурская - родила девочку.

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