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ВСУ нанесли сокрушительные удары по тыловой инфраструктуре оккупантов

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  • 14.03.2022, 9:26
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ВСУ нанесли сокрушительные удары по тыловой инфраструктуре оккупантов

Многие российские солдаты отказываются воевать.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в сводке по российскому вторжению по состоянию на 6:00 14 марта.

"Вооруженными силами Украины нанесены сокрушительные удары по тыловой инфраструктуре (полевых базах и складах) с целью нарушения системы логистического обеспечения врага на временно занятых оккупантами территориях Украины", - сказано в сообщении.

По имеющейся информации, на территории РФ, в городе Белгород размещен военный лагерь Белгородской военной комендатуры. В лагере содержатся российские военнослужащие, которые после лечения выписаны из госпиталей и ждут отправки в подразделения. Также в указанном лагере находятся военнослужащие ВС РФ, которые отказываются от участия в боевых действиях, с ними проводятся меры досудебного дознания.

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