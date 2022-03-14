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В работе Wildberries произошел сбой

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  • 14.03.2022, 12:16
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В работе Wildberries произошел сбой

В компании это опровергают.

Читатели zerkalo.io жалуются на сбой в работе Wildberries — у некоторых исчезла информация об уже оплаченных доставках, у кого-то пропали данные о регистрации. В компании опровергли информацию о сбое в работе.

По данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, фиксировались сбои в работе сайта Wildberries, не только в Беларуси, но и в России.

По состоянию на 11.50 по минскому времени число жалоб достигало 12 159. При этом 48% сообщивших о перебоях заявили о проблемах с доступом в приложение, у 41% были трудности с отслеживанием заказа, у 11% — проблемы с сайтом.

«Информация о сбое не соответствует действительности: заказы в пунктах выдачи и через курьеров выдаются в стандартном режиме, изменений нет. Отмечаются ошибки в работе сервисов Wildberries, но в ближайшее время они будут исправлены», — сказал ТАСС представитель компании.

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