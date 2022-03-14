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Россия объявила технический дефолт?

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  • 14.03.2022, 12:44
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Россия объявила технический дефолт?
Фото: Reuters

Кремль заявил, что будет выплачивать госдолг в российских рублях.

Министерство финансов России временно утвердило порядок выплат по государственным долговым обязательствам в иностранной валюте. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как отмечает Минфин, Россия «своевременно и в полном объеме» исполнит долговые обязательства по обслуживанию и погашению государственных ценных бумаг. Чтобы исполнить обязательства по еврооблигациям, ведомство будет давать платежные поручения банкам-агентам для выплат в валюте в указанные сроки. Однако фактически возможность этих выплат будет напрямую зависеть о санкции в отношении российский властей и Центробанка. В частности, речь идет о регулировании вопроса распоряжения деньгами на валютных счетах.

Если иностранный банк-корреспондент не исполнит платежное поручение по еврооблигациям, оно будет отозвано. Тогда ведомство будет осуществлять выплаты по еврооблигациям в рублях по курсу Банка России на день платежа.

«У нас есть необходимый объем средств для обслуживания наших обязательств. Заморозку валютных счетов Банка России и правительства РФ можно расценивать как желание ряда зарубежных стран организовать искусственный дефолт, не имеющий под собой реальных экономических оснований», — пояснил министр финансов Антон Силуанов.

Однако, по словам экономиста Валерия Кизилова, если Россия начнет выплачивать долговые обязательства в рублях, дефолт окажется весьма реален.

«В сущности, это уже является дефолтом. Невыполнение платежей в той валюте, в которой он должны быть осуществлены, это, фактически, дефолт. Наверное, найдутся эксперты, особенно связанные с российскими властями, которые будут отрицать, что это дефолт, которые будут настаивать, что погашение долга в неконвертируемой валюте, в такой как рубль, это все-таки погашение. Но, по сути, для всего мира это именно дефолт России. Буквально через несколько дней, самое большее через несколько недель, об этом будет официально заявлено», — заявил он в разговоре с The insider.

Кизилов также пояснил, что Минфин пошел на такое серьезное нарушение контрактных обязательств, чтобы предотвратить отток валютных средств.

«И в России он, в общем-то, запрещен сейчас, за исключением ситуаций, когда выдаётся особое разрешение. Понятно, что для экономики это означает усугубление той тенденции к изоляции страны, которая идет. Никто уже российским заемщикам в валюте денег одалживать не будет. Никто не будет инвестиции делать в России из-за границы, из тех стран, которые ведут расчеты в свободно конвертируемых валютах», — отметил эксперт.

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