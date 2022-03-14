закрыть
14 марта 2022, понедельник, 14:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Российские солдаты массово отказываются воевать в Украине

7
  • 14.03.2022, 13:23
  • 14,158
Российские солдаты массово отказываются воевать в Украине

Они пишут рапорты на увольнение.

Российские солдаты массово отказываются воевать в Украине. Речь об оккупантах, которые уже успели принять участие в боевых действиях и вернулись в места дислокации.

Фотографии рапортов военнослужащих 41 А ЦВО ВС РФ, в полном составе прибывших в Украину, попали в распоряжение информационного издания guildhall. Среди основных причин отказа:

— нежелание быть использованными в качестве «пушечного мяса»;

— неразъяснение причин военной операции в Украине;

— отсутствие технического обеспечения и связи с командованием.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Сон путинского разума родил чудовище
Сон путинского разума родил чудовище Леонид Невзлин
Николай Статкевич из тюрьмы поддержал украинцев
Николай Статкевич из тюрьмы поддержал украинцев
Зачем вам деньги, Киса, вы же старенький?
Зачем вам деньги, Киса, вы же старенький? Ирина Халип
Ситуация «Вилка»
Ситуация «Вилка» Артем Черников