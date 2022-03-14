Российские солдаты массово отказываются воевать в Украине7
- 14.03.2022, 13:23
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Они пишут рапорты на увольнение.
Российские солдаты массово отказываются воевать в Украине. Речь об оккупантах, которые уже успели принять участие в боевых действиях и вернулись в места дислокации.
Фотографии рапортов военнослужащих 41 А ЦВО ВС РФ, в полном составе прибывших в Украину, попали в распоряжение информационного издания guildhall. Среди основных причин отказа:
— нежелание быть использованными в качестве «пушечного мяса»;
— неразъяснение причин военной операции в Украине;
— отсутствие технического обеспечения и связи с командованием.