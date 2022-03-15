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Виталий Ким: Есть идея по укреплению Николаева

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  • 15.03.2022, 11:44
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Виталий Ким: Есть идея по укреплению Николаева
Виталий Ким

Глава областной военно-гражданской администрации рассказал о ситуации в городе.

Ночью в Николаеве и близлежащих селах были слышны взрывы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель областной военно-гражданской администрации Виталий Ким.

"Ночью в городе были ряд взрывов, сейчас выясняем где и какой ущерб. Также были удары в сёлах, собираем информацию", - сообщил Ким.

Он также рассказал, что в обороне города планируют применить новые подходы.

"Есть одна идея, касательно укрепления обороны города. Всем понравится. Я сейчас ее изучаю с точки зрения технической – координирую с военными и инженерными сетями. Подумаю и, наверное, попрошу помощи у одесситов… Будем готовиться и к обороне", - сказал глава ОВА.

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