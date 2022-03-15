Украинская армия перешла в контрнаступление на некоторых направлениях 6 15.03.2022, 14:39

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Противник несет в несколько раз большие потери.

Главнокомандующий ВСУ упомянул и о потерях украинских военных.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный подвел итоги 20 дней борьбы украинских бойцов с российскими оккупантами, передает УНИАН.

Как он написал на своей странице в Facebook, ВСУ выполняют поставленные задачи.

"Мы остановили агрессора, развернули части резерва и на определенных направлениях переходим в контрнаступление", - заявил он.

Также Залужный добавил, что украинские военные несут потери. Но они в несколько раз меньше, чем у противника. Он выразил соболезнование семьям погибших воинов.

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