Украинская армия перешла в контрнаступление на некоторых направлениях

Украинская армия перешла в контрнаступление на некоторых направлениях6
- 15.03.2022, 14:39
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Противник несет в несколько раз большие потери.
Главнокомандующий ВСУ упомянул и о потерях украинских военных.
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный подвел итоги 20 дней борьбы украинских бойцов с российскими оккупантами, передает УНИАН.
Как он написал на своей странице в Facebook, ВСУ выполняют поставленные задачи.
"Мы остановили агрессора, развернули части резерва и на определенных направлениях переходим в контрнаступление", - заявил он.
Также Залужный добавил, что украинские военные несут потери. Но они в несколько раз меньше, чем у противника. Он выразил соболезнование семьям погибших воинов.