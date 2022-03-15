Украинский Генштаб: Россия готовит наемников для войны в Гомеле и Бобруйске

Украинский Генштаб: Россия готовит наемников для войны в Гомеле и Бобруйске6
- 15.03.2022, 15:17
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Специальный центр создан также в Смоленске.
В Генштабе ВСУ сообщили, что есть информация об организации специальных центров подготовки для них в российском Смоленске. Также говорится о белорусских городах – Гомеле и Бобруйске.
«Неоднократно поступала информация об организации центров подготовки наемников в российском Смоленске и белорусских Гомеле и Бобруйске. В то же время в течение дня противник активных наступательных действий не проводил, сосредотачивал усилия на пополнении текущих потерь», – заявили в ВСУ.
Наши военные отмечают, что враг сосредоточен также вербовке наемников из других стран. Оккупанты решают проблемные вопросы по логистическому обеспечению своих войск, действующих на территории Украины.