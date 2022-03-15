В России заблокировали около 20 популярных сервисов VPN

В России заблокировали около 20 популярных сервисов VPN11
- 15.03.2022, 15:24
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«Роскомнадзор» намерен продолжать блокировку.
Председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике Александр Хинштейн заявил о блокировке около 20 сервисов VPN в России.
Об этом сообщает «Интерфакс».
«На сегодняшний день порядка двух десятков популярных в России VPN уже заблокированы. Они будут блокироваться и дальше», — сказал он.
По словам депутата, Роскомнадзор ежедневно блокирует VPN, однако «это не такая простая задача».