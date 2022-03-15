В России заблокировали около 20 популярных сервисов VPN 11 15.03.2022, 15:24

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«Роскомнадзор» намерен продолжать блокировку.

Председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике Александр Хинштейн заявил о блокировке около 20 сервисов VPN в России.

Об этом сообщает «Интерфакс».

«На сегодняшний день порядка двух десятков популярных в России VPN уже заблокированы. Они будут блокироваться и дальше», — сказал он.

По словам депутата, Роскомнадзор ежедневно блокирует VPN, однако «это не такая простая задача».

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