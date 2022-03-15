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Разведка назвала имена военных зенитно-ракетного полка РФ, обстреливающих украинские города

  • 15.03.2022, 16:05
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Разведка назвала имена военных зенитно-ракетного полка РФ, обстреливающих украинские города

Каждый оккупант из списка ответит за свои преступления.

Военнослужащие 590 зенитно-ракетного полка Новосибирска совершают военные преступления против украинцев. Они атакуют жилые дома.

Об этом рассказали 15 марта в Главном управлении разведки Министерства обороны. Они отметили, что каждый преступник из списка будет уничтожен.

"Своим исполнением преступных приказов, и, как результат, обстрелом "военных" объектов в виде гражданских домов по всей Украине, вы себе, "уважаемые", сами выписали приговор – тотальное уничтожение каждого из списка без капли сострадания", – написали в разведке.

Полный список российских убийц из 590 зенитно-ракетного полка Новосибирска можно просмотреть по ссылке. В общей сложности там примерно 170 имен.

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