Разведка назвала имена военных зенитно-ракетного полка РФ, обстреливающих украинские города
- 15.03.2022, 16:05
- 4,122
Каждый оккупант из списка ответит за свои преступления.
Военнослужащие 590 зенитно-ракетного полка Новосибирска совершают военные преступления против украинцев. Они атакуют жилые дома.
Об этом рассказали 15 марта в Главном управлении разведки Министерства обороны. Они отметили, что каждый преступник из списка будет уничтожен.
"Своим исполнением преступных приказов, и, как результат, обстрелом "военных" объектов в виде гражданских домов по всей Украине, вы себе, "уважаемые", сами выписали приговор – тотальное уничтожение каждого из списка без капли сострадания", – написали в разведке.
Полный список российских убийц из 590 зенитно-ракетного полка Новосибирска можно просмотреть по ссылке. В общей сложности там примерно 170 имен.