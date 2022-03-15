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Вахтанг Кикабидзе: Хочу украинцам сказать, что преклоняюсь перед их героизмом

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  • 15.03.2022, 21:49
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Вахтанг Кикабидзе: Хочу украинцам сказать, что преклоняюсь перед их героизмом
Вахтанг Кикабидзе

Они борются не только за Украину, но и за Европу.

Грузинский певец и актер Вахтанг Кикабидзе по видеосвязи принял участие в телемарафоне UAразом на канале "1+1" – он поднял тост за украинский народ со словами "Слава Украине!".

"Думаю, Украина выиграет эту мерзкую войну, и все это очень скоро закончится", – заявил он.

Кикабидзе отметил, что украинцы сейчас воюют не только за Украину, но и защищают всю Европу.

"Я хочу моим братьям и сестрам украинцам сказать, что я преклоняюсь перед их героизмом. Не только я, но и весь мир. Они делают все возможное и невозможное. Они сейчас борются не только за Украину, но и за Европу. Европа почему-то выжидает момент, чтобы встрять в эту защиту. Вас хотят сровнять с землей, но украинцы уже выигрывают", – подытожил он.

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