20-летнюю студентку истфака БГУ приговорили к трем годам «химии»10
- 16.03.2022, 9:28
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Незаконный приговор вынесли в суде Ленинского района Минска.
Политзаключенной студентке истфака БГУ Анастасии Войтович присудили три года ограничения свободы с направлением в ИУОТ — «химию», сообщает ПЦ «Весна».
Судья Анастасия Ачалова признала девушку виновной по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса. Дело рассмотрели в суде Ленинского района Минска.
Известно, что 20-летнюю девушку обвиняли в участии в «сцепке» на одной из акций протеста 2020 года. В СИЗО до суда она провела почти четыре месяца.