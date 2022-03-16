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20-летнюю студентку истфака БГУ приговорили к трем годам «химии»

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  • 16.03.2022, 9:28
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20-летнюю студентку истфака БГУ приговорили к трем годам «химии»
Анастасия Войтович

Незаконный приговор вынесли в суде Ленинского района Минска.

Политзаключенной студентке истфака БГУ Анастасии Войтович присудили три года ограничения свободы с направлением в ИУОТ — «химию», сообщает ПЦ «Весна».

Судья Анастасия Ачалова признала девушку виновной по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса. Дело рассмотрели в суде Ленинского района Минска.

Известно, что 20-летнюю девушку обвиняли в участии в «сцепке» на одной из акций протеста 2020 года. В СИЗО до суда она провела почти четыре месяца.

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