Нацбанк Беларуси стремительно теряет иностранные активы 1 16.03.2022, 11:30

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Фото: bymedia

Их снижение оказалось максимальным за 13 месяцев подряд.

Белорусский регулятор рассказал о состоянии чистых иностранных активов на 1 марта. Сообщаем о самых важных изменениях в 2022 году. Чистые иностранные активы Нацбанка к 1 марта 2022 года упали до 7,008 млрд USD в эквиваленте. Это меньше, чем на 1 января (7,609 млрд USD) и на 1 февраля (7,450 млрд USD), пишет banki24.by.

Таким образом, чистые иностранные активы НБРБ сократились в долларовом выражении и в январе, и в феврале. Снижение чистых иностранных активов регулятора в феврале 2022 года оказалось максимальным за 13 месяцев подряд.

В начале 2020 года (перед мировым кризисом) чистые иностранные активы Нацбанка достигли многолетнего максимума – 8,815 млрд USD. Однако за 2020 год они заметно усохли – до 7,280 млрд USD, так как НБРБ проводил валютные интервенции на бирже.

Справочно: чистые иностранные активы — это сальдо активных и пассивных операций органов денежно-кредитного регулирования (в случае Нацбанка) и депозитных организаций (в случае банков) с нерезидентами.

Результат активных операций виден по строке «требования к нерезидентам», пассивных операций — по строке «обязательства перед нерезидентами».

Отрицательное значение чистых иностранных активов говорит о том, что активы за границей меньше зарубежных пассивов. Положительная сумма чистых иностранных активов свидетельствует об обратном.

Требования к нерезидентам можно назвать валовыми иностранными активами регулятора. Соответственно, обязательства перед нерезидентами – это валовые пассивы.

Валовые иностранные активы НБРБ — это монетарное золото, валюта в Нацбанке и все виды размещения средств регулятора у нерезидентов (кредиты, проценты по ним, депозиты, корсчета Нацбанка в банках-нерезидентах, вложения в ценные бумаги нерезидентов, средства по РЕПО, участие в капитале банков-нерезидентов, кредиты и авансы, средства в расчетах по операциям с нерезидентами).

Валовые иностранные активы во многом пересекаются с ЗВР Беларуси, поскольку по методике МВФ ликвидные активы (валюта и монетарное золото) хранятся в банках с рейтингом не ниже инвестиционной категории по шкалам рейтинговых агентств Fitch Ratings, Standard and Poor’s и Moody's Investors Service.

В Беларуси таких банков нет, следовательно, резервы могут перетекать на хранение за границей. Чистые иностранные активы депозитных организаций (кроме регулятора) на 1 марта составили минус 3,169 млрд USD в эквиваленте. Это чуть больше, чем на 1 января 2022-го (минус 3,131 млрд USD).

На локальном минимуме чистые иностранные активы коммерческих банков находились в 2014 году. До кризиса зимы 2014-2015 гг. власти активно вкачивали в экономику кредиты, которые поступали в том числе в виде валютных линий из-за границы. В 2020-2022 гг. из-за санкций возможности банковской системы в данном отношении ощутимо снизились.

9 марта ЕС объявил, что отключает от SWIFT Белагропромбанк, Банк «Дабрабыт» и Банк развития, а также запрещает предоставлять Беларуси банкноты евро и закрывает транзакции с Нацбанком РБ.

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