«Белгазпромбанк» ввел жесткие лимиты на снятие валюты с карточек

«Белгазпромбанк» ввел жесткие лимиты на снятие валюты с карточек5
- 16.03.2022, 13:33
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Ограничения начали действовать с сегодняшнего дня.
«Белгазпромбанк» вводит лимиты на снятие валюты с карточек, сообщает пресс-служба банка.
С 09:30 16.03.2022 вводятся следующие ограничения на операции с банковской платежной карточкой (или ее реквизитами), совершаемые в кассах и банкоматах ОАО «Белгазпромбанк»:
- лимит на снятие наличной иностранной валюты в кассах и банкоматах ОАО «Белгазпромбанк» установлен в размере 100 USD в сутки на одну карточку;
- лимит на снятие наличной иностранной валюты в кассах и банкоматах ОАО «Белгазпромбанк» установлен в размере 500 USD в месяц на одну карточку.