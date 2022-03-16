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«Белгазпромбанк» ввел жесткие лимиты на снятие валюты с карточек

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  • 16.03.2022, 13:33
  • 11,202
«Белгазпромбанк» ввел жесткие лимиты на снятие валюты с карточек

Ограничения начали действовать с сегодняшнего дня.

«Белгазпромбанк» вводит лимиты на снятие валюты с карточек, сообщает пресс-служба банка.

С 09:30 16.03.2022 вводятся следующие ограничения на операции с банковской платежной карточкой (или ее реквизитами), совершаемые в кассах и банкоматах ОАО «Белгазпромбанк»:

- лимит на снятие наличной иностранной валюты в кассах и банкоматах ОАО «Белгазпромбанк» установлен в размере 100 USD в сутки на одну карточку;

- лимит на снятие наличной иностранной валюты в кассах и банкоматах ОАО «Белгазпромбанк» установлен в размере 500 USD в месяц на одну карточку.

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