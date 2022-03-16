Хит польского рэпера о Путине взорвал TikTok 10 16.03.2022, 14:21

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Композиция попала в мировые чарты.

Польский музыкант Cypis представил рэп-композицию "Putin", которая уже через пару дней стала безусловным трендом социальных сетей. Своей видеоработой артист показал протест против агрессии со стороны Кремля, пишет unian.net.

"Сегодня каждый из нас может быть полезным Украине. В рамках акции "Protest wyspiewany" вы можете помочь подарком, словом или творчеством", - прокомментировал рэпер Cypis.

Песня о президенте РФ Владимире Путине опубликована на Youtube-канале "Cypisolo". По состоянию на 16 марта там уже 7 миллионов просмотров.

Данную композицию быстро приняла аудитория, и сейчас это настоящий тренд TikTok. Кроме того, рэп-комппозиция "Putin" попала в чарты Spotify и Apple Music.

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