В Чернигове рашисты расстреляли мирных людей в очереди за хлебом 16.03.2022, 15:22

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Есть погибшие.

Российские террористы продолжают истреблять ни в чем неповинных украинцев.

Более недели назад СБУ допросила пленного оккупанта, который рассказал о приказе командования армии РФ стрелять по мирным жителям. Это враги и делают на протяжении всей войны. Путинские террористы уже совершили тысячи военных преступлений, а сегодня в список добавилась трагедия в Чернигове.

Как передает УНИАН, в одном из спальных районов оккупанты расстреляли невооруженных украинцев, которые стояли в очереди за хлебом. С места сообщается о как минимум десяти погибших. На видео ниже показываются ужасные последствия российского террора мирных жителей.

В ролике демонстрируется место трагедии и попытки людей транспортировать раненного.

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