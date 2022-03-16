Уничтожена техника оккупантов в аэропорту Херсона
- 16.03.2022, 21:36
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Видеофакт.
В сети появилось видео, на котором зафиксирован результат артиллерийской атаки украинских бойцов на сосредоточенную в херсонском аэропорту технику оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, которую сделали сами захватчики, видна уничтоженная еще догорающая боевая техника. Один из оккупантов отмечает, что от вертолетов осталось что-то целое. Впрочем, не говорит однозначно об исправности уцелевших вертолётов.