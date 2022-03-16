закрыть
16 марта 2022, среда, 22:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Уничтожена техника оккупантов в аэропорту Херсона

  • 16.03.2022, 21:36
  • 5,764
Уничтожена техника оккупантов в аэропорту Херсона

Видеофакт.

В сети появилось видео, на котором зафиксирован результат артиллерийской атаки украинских бойцов на сосредоточенную в херсонском аэропорту технику оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, которую сделали сами захватчики, видна уничтоженная еще догорающая боевая техника. Один из оккупантов отмечает, что от вертолетов осталось что-то целое. Впрочем, не говорит однозначно об исправности уцелевших вертолётов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Горжусь тем, что я белоруска
Горжусь тем, что я белоруска Наталья Радина
Комбриг Валерий Сахащик: Это война никому не нужна
Комбриг Валерий Сахащик: Это война никому не нужна Валерий Сахащик
Белорусам надо готовиться к скорой смене власти в стране
Белорусам надо готовиться к скорой смене власти в стране Читатель
Сон путинского разума родил чудовище
Сон путинского разума родил чудовище Леонид Невзлин