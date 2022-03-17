В Сумской области бойцы ВСУ устроили врагу «ад наяву» 1 17.03.2022, 8:22

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Уничтожены несколько установок САУ и БУК оккупантов.

Глава сумской ОГА Дмитрий Живицкий подвел итоги 16 марта в Сумской области, где находятся российские оккупанты.

По его словам, села, куда заходит враг на ночлег, страдают от рук российских фашистов больше всего: те вдираются в человеческие дома, выгоняют людей на улицы и забирают еду.

«Режут скот и птицу. Проклятые изверги мародерствуют и ведут себя хуже фашистов. То, что они делают — это даже не фашизм или терроризм, это хуже. Для таких бесчеловечных издевательств нужно новое слово. Проклятые орки. Мы видим каждый шаг российских террористических войск и делаем с ними то, что и должны! А достижений у нас немало», — заверил Живицкий.

Он также проинформировал, что 16 марта украинские защитники отбивали у оккупантов Ахтырский район, где ВСУ повыбивали их артиллерийские позиции в Тростянце, в то время как в Боромле удалось уничтожить несколько САУ и БУК, а также попасть в состав боеприпасов врага.

«Несколько часов подряд продолжался бой еще в одном направлении — за нашу Великую Писаревку. Там российские враги сегодня видели ад наяву», — рассказал Живицкий.

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