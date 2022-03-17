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ВСУ нанесли мощные удары по группировкам войск РФ

  • 17.03.2022, 9:12
ВСУ нанесли мощные удары по группировкам войск РФ

Враг несет потери и имеет большие проблемы с комплектованием боевых подразделений.

Украинские защитники продолжают наносить сокрушительные удары по группировке российских оккупантов. Враг пытался закрепиться и удерживать оборону захваченных рубежей. Об этом сообщает 24tv.ua со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

За сутки украинские защитники и защитницы уничтожили командный пункт и подразделения обеспечения 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа российских вооруженных сил. Потери врага на данный момент уточняются.

Также украинские герои уничтожили десять воздушных целей противника:

2 истребителя-бомбардировщика Су-34;

3 истребителя Су-34СМ;

3 вертолета;

БПЛА оперативно-тактического уровня.

В настоящее время уточняют информацию о еще одном сбитом самолете.

Враг не имеет успеха в проведении наземной операции

В ВСУ рассказали, что российские оккупанты не имеют никакого успеха в проведении наземной операции. Поэтому враг цинично наносит ракетно-бомбовые удары по инфраструктуре и районам украинских городов.

Российские оккупанты также действуют в информационном пространстве. В частности, осуществляют кибератаки и физически уничтожают ретрансляторы телевизионных и радиосигналов.

Оккупанты терпят потери

Враг терпит потери и имеет большие проблемы с комплектованием боевых подразделений и подразделений обеспечения.

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