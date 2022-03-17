ВСУ нанесли мощные удары по группировкам войск РФ
- 17.03.2022, 9:12
Враг несет потери и имеет большие проблемы с комплектованием боевых подразделений.
Украинские защитники продолжают наносить сокрушительные удары по группировке российских оккупантов. Враг пытался закрепиться и удерживать оборону захваченных рубежей. Об этом сообщает 24tv.ua со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
За сутки украинские защитники и защитницы уничтожили командный пункт и подразделения обеспечения 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа российских вооруженных сил. Потери врага на данный момент уточняются.
Также украинские герои уничтожили десять воздушных целей противника:
2 истребителя-бомбардировщика Су-34;
3 истребителя Су-34СМ;
3 вертолета;
БПЛА оперативно-тактического уровня.
В настоящее время уточняют информацию о еще одном сбитом самолете.
Враг не имеет успеха в проведении наземной операции
В ВСУ рассказали, что российские оккупанты не имеют никакого успеха в проведении наземной операции. Поэтому враг цинично наносит ракетно-бомбовые удары по инфраструктуре и районам украинских городов.
Российские оккупанты также действуют в информационном пространстве. В частности, осуществляют кибератаки и физически уничтожают ретрансляторы телевизионных и радиосигналов.
Оккупанты терпят потери
Враг терпит потери и имеет большие проблемы с комплектованием боевых подразделений и подразделений обеспечения.