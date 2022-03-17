Одесские добровольцы отобрали у оккупантов танк 2 17.03.2022, 10:14

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Новый трофей уже перешел на службу ВСУ.

Одно из подразделений Украинской добровольческой армии захватило танк оккупантов на Юге. Новый трофей УДА передала Вооруженным Силам.

Удачную операцию добровольцы провели в херсонско-николаевских степях, сообщил пресс-секретарь Одесской военной администрации Сергей Братчук утром 17 марта, передает 24tv.ua.

По словам Братчука, получить трофейный танк удалось одному из одесских подразделений УДА. "Тихо пришел, тихо ушел и забрал кацапский танк", – описал он удачную "охоту" защитников Юга.

Трофейную технику добровольцы передали Вооруженным Силам Украины. Представитель Одесской ОВА пообещал впоследствии показать захваченный танк.

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