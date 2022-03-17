Одесские добровольцы отобрали у оккупантов танк

Одесские добровольцы отобрали у оккупантов танк2
- 17.03.2022, 10:14
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Новый трофей уже перешел на службу ВСУ.
Одно из подразделений Украинской добровольческой армии захватило танк оккупантов на Юге. Новый трофей УДА передала Вооруженным Силам.
Удачную операцию добровольцы провели в херсонско-николаевских степях, сообщил пресс-секретарь Одесской военной администрации Сергей Братчук утром 17 марта, передает 24tv.ua.
По словам Братчука, получить трофейный танк удалось одному из одесских подразделений УДА. "Тихо пришел, тихо ушел и забрал кацапский танк", – описал он удачную "охоту" защитников Юга.
Трофейную технику добровольцы передали Вооруженным Силам Украины. Представитель Одесской ОВА пообещал впоследствии показать захваченный танк.