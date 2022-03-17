Лавров летел в Пекин, но внезапно развернул борт в Москву 51 17.03.2022, 10:41

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Китай отказался принимать министра иностранных дел РФ?

Министр иностранных дел России Сергей Лавров направлялся в ночь на четверг в Пекин, но до Китая так и не долетел, сообщает немецкое издание Bild.

Самолет российского министра успел преодолеть 2 800 километров из почти 6 тысяч километров пути, когда было принято решение вернуться в Москву. Это произошло в районе Новосибирска.

Мир сейчас гадает, пишет Das Bild, "неужели Пекин не принял министра иностранных дел Путина, или Путин отозвал его, потому что в Москве горит дом".

Напомним, несколько дней назад пресса в США писала, что Москва просила Пекин о помощи — финансовой и военной. 14 марта советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан встречался в Риме с китайским дипломатом, членом политбюро Компартии Ян Цзечи, чтобы предупредить его о серьезных последствиях в случае оказания военной помощи России.

В американской газете The Washington Post на днях вышла статья посла КНР в США Циня Гана. Китайский дипломат заявил, что война России с Украиной не идет на пользу КНР, и что Пекин не знал о намерениях России.

"Если бы Китай знал о неизбежном кризисе, мы бы сделали все возможное, чтобы предотвратить его", — заявил посол.

А накануне представитель КНР в Украине Фан Сяньжун на совещании во Львовской областной военной администрации заявил, что Китай никогда не нападет на Украину, но поддержит ее.

"В той ситуации, которая у вас сейчас сложилась, мы будем действовать ответственно. Мы увидели, насколько велико единство украинского народа, а значит, и его сила", — сказал дипломат.

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