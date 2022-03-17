«Большое достижение»: украинцы уничтожили командный пункт одной из российских армий 17.03.2022, 14:21

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Алексей Арестович

Это может означать уничтожение нескольких генералов и дезорганизацию противника.

Украинские военнослужащие уничтожили командный пункт одной из российских армий.

Об этом в четверг, 17 марта, сообщил во время брифинга советник главы Офиса президента Алексей Арестович, передает nv.ua.

«Это большое достижение. Это, вероятно, означает уничтожение нескольких генералов и, соответственно, паузу и дезорганизацию ведения противником боевых действий», — рассказал он.

В то же время, где именно находился уничтоженный командный пункт ВС РФ, не уточняется.

Арестович также добавил, что на протяжении суток «с наилучшей стороны, традиционно, показали себя наши Воздушные силы».

«В общем уничтожено 10 воздушных целей», — отметил представитель ОПУ.

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