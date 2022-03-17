Из-под завалов драмтеатра в Мариуполе спасли 130 человек

Из-под завалов драмтеатра в Мариуполе спасли 130 человек4
- 17.03.2022, 14:33
- 3,430
Руины продолжают разбирать.
Из-под завалов драмтеатра в Мариуполе, на который вчера российский самолет сбросил бомбу, спасли 130 человек, работы продолжаются.
Об этом в Facebook написала народный депутат Ольга Стефанишина.
"Хорошие новости, в которых мы так нуждаемся. Бомбоубежище под драмтеатром Мариуполя – выдержало. Уже удалось спасти около 130 жителей. Завалы дальше разбирают. Это настоящее чудо", - написала она.
16 марта российский самолет сбросил бомбу на здание драматического театра в Мариуполе, где скрывались сотни мирных жителей. Обломками завалило вход в бомбоубежище, и из-за продолжающегося обстрела отсутствовала информация о пострадавших.
Сегодня, 17 марта, народный депутат Украины Сергей Тарута сообщил, что бомбоубежище драматического театра в Мариуполе после вчерашнего авиаудара российских фашистов уцелело и люди, которые там находились, выжили. Впоследствии это подтвердила омбудсмен Людмила Денисова.