Силы специальных операций Украины разбили оккупантов в бою и захватили ценный трофей 17.03.2022, 16:08

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Стало известно о еще одной победе украинских профессионалов.

Об очередной победе украинского оружия сообщило командование Сил специальных операций Украины. Бойцы ССО победили врагов в бою и получили ценный трофей.

"Очередной трофей воинов ССО Украины — российская РЛС "Фара". Эта портативная радиолокационная станция предназначена для разведки местности, обнаружения людей и техники, наведения и корректировки огня по выявленным целям. Но все эти характеристики никак не помешали нашим воинам подобраться к врагу вплотную и пополнить и без того немалый список трофеев", — сказано на официальной странице командования Сил специальных операций Украины на Facebook.

"Что касается бывших владельцев захваченного комплекса, они также пополнили статистику по увеличению количества удобрений для украинского чернозема", — продолжило командование ССО.

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