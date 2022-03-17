Лукашенко разрешил возвращать долги в белорусских рублях 31 17.03.2022, 17:49

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Это решение у диктатора назвали «контрсанкциями».

В Беларуси придумали, какие контрсанкции будут принимать против стран, которые будут вводить ограничения против Минска. Один из вариантов — правительство сможет погашать свои обязательства перед «недружественными» странами в белорусских рублях, следует из сообщения Минфина.

Такое решение чиновники хотят применять по отношению к тем странам, которым решат «заморозить» в Беларуси свои инвестиционные проекты.

Как сообщает Минфин, это прописано в указе № 93 «О дополнительных мерах по обеспечению стабильного функционирования экономики», который 14 марта подписал Александр Лукашенко.

Как поясняет Минфин, указ приняли для «повышения внутренней устойчивости экономики» при «беспрецедентном санкционном давлении». «Указом предусмотрен комплекс мер, включающих оказание поддержки реальному сектору экономики, сохранение сбалансированности бюджета и реализацию ответных мер на недружественные действия зарубежных партнеров», — уточняют в ведомстве.

В Минфине рассчитывают, что этот указ позволит не только «защитить национальные интересы Беларуси от недружественных действий иностранных государств и международных организаций», но также оперативно принимать экономические решения, в том числе — перераспределять бюджетные ресурсы и выполнять социальные гарантии перед населением.

Чиновники намерены относить к «недружественным» те страны, которые решат «заморозить» в нашей стране инвестиционные проекты, приостановить их финансирование. Также к «недругам» будут причислять государства, которые придут причастны к возможному лишению Минска «технической возможности проведения расчетов по государственному долгу в иностранной валюте». Минфин, банки-агенты, а также другие юрлица смогут при согласии правительства «обеспечивать исполнение обязательств перед такими странами в национальной валюте».

Минфин не раскрывает другие детали по конкретном этим потенциальным ограничениям. В таком случае можно смоделировать ситуацию, когда компаний из одной их европейских стран решает поставить «на паузу» строительство в Беларуси завода, то это может расцениваться как недружественный шаг. В там случае страна, из которой эта компания, может попасть в немилость Минска. В этой ситуации остается открытым вопрос, какие конкретно долги будут возвращать в таком случае в белорусских рублях. Конкретно те, которые касаются строительства завода, или в целом любая задолженность перед этой страной.

Чтобы снизить негативное влияние на экономику из-за санкций, запланирована оптимизация и сокращение расходов республиканского и местных бюджетов, которые не входят в число первоочередных. «Правительству предоставлены более широкие полномочия по принятию решений, связанных с исполнением бюджета», — уточняют в Минфине.

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