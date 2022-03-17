закрыть
17 марта 2022, четверг, 19:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Витебске мужчина угрожал петардой людям, которых заподозрил в покупке валюты

  • 17.03.2022, 18:49
  • 1,634
В Витебске мужчина угрожал петардой людям, которых заподозрил в покупке валюты

Правонарушитель назвал себя агентом иностранной разведки.

34-летний житель агрогородка Новка угрожал петардой людям у пункта обмены валют в Витебске, сообщило МВД.

15 марта мужчина пришел к пункту обмена валют с большой петардой и стал угрожать расправой всем, кто покупает «вражеские банкноты». Очевидцам пришлось вызывать милицию, пишет ведомство.

Как сообщает пресс-служба, во время беседы с сотрудниками милиции житель агрогородка назвал себя агентом иностранной разведки. Милиционеры передали его медикам, говорится в сообщении МВД.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Начать блицкриг и все закончить матом
Начать блицкриг и все закончить матом Владимир Халип
Горжусь тем, что я белоруска
Горжусь тем, что я белоруска Наталья Радина
Это война никому не нужна
Это война никому не нужна Валерий Сахащик
Белорусам надо готовиться к скорой смене власти в стране
Белорусам надо готовиться к скорой смене власти в стране Читатель