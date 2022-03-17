В Витебске мужчина угрожал петардой людям, которых заподозрил в покупке валюты
- 17.03.2022, 18:49
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Правонарушитель назвал себя агентом иностранной разведки.
34-летний житель агрогородка Новка угрожал петардой людям у пункта обмены валют в Витебске, сообщило МВД.
15 марта мужчина пришел к пункту обмена валют с большой петардой и стал угрожать расправой всем, кто покупает «вражеские банкноты». Очевидцам пришлось вызывать милицию, пишет ведомство.
Как сообщает пресс-служба, во время беседы с сотрудниками милиции житель агрогородка назвал себя агентом иностранной разведки. Милиционеры передали его медикам, говорится в сообщении МВД.