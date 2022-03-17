Совет Европы приостанавливает отношения с Беларусью 7 17.03.2022, 19:05

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Совет Европы продолжит укреплять отношения с белорусским гражданским обществом и оппозицией.

Накануне Совет Европы исключил из организации Россию, а сегодня приостановил отношения с Беларусью.

Комитет министров Совета Европы в четверг, 17 марта, решил приостановить отношения с Беларусью, сообщает пресс-служба СЕ.

При этом Совет Европы продолжит «укреплять отношения с белорусским гражданским обществом и оппозицией в изгнании, уделяя особое внимание белорусской молодежи, независимым СМИ и правозащитникам».

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