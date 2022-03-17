Еще три фигуранта «дела tut.by» вышли из СИЗО 4 17.03.2022, 19:57

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Им изменили меру пресечения.

В Минске из СИЗО освобождены три фигуранта «дела tut.by». Им изменили меру пресечения, обвинения не сняты, передает zerkalo.io.

Сегодня из СИЗО освобождены бывший главный редактор политико-экономического блока новостей Ольга Лойко, бывший заместитель генерального директора по техническим вопросам Александр Дайнеко и менеджер Publisher Box Андрей Авдеев.

Напомним, 11 марта также были освобождены бывшие заместитель главного бухгалтера «ТУТ БАЙ МЕДИА» Мария Новик, заместитель генерального директора по общим вопросам Ирина Рыбалко и главный бухгалтер Анжела Ассад.

В заключении по «делу tut.by» остаются бывший генеральный директор tut.by Людмила Чекина, экс-главный редактор Марина Золотова, журналист Елена Толкачева, главный инженер Алла Лапатко, менеджер проекта TAM.BY Дарья Данилова.

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