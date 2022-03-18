ВСУ каждый день берут в плен оккупантов РФ 18.03.2022, 0:32

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В Украине создадут обменный фонд.

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что в Украине в ближайшее время создадут обменный фонд.

Во время брифинга 17 марта Верещук рассказала, что Украина будет предоставлять информацию стране-агрессору России через структуры Международного комитета Красного Креста, который будет выступать нейтральным посредником. По ее словам, это позволит Украине в очередной раз доказать преступления России и в перспективе начать процесс обмена пленными и телами погибших.

Верещук отметила, что украинские защитники каждый день берут в плен тех, кто незаконно вторгся на украинскую территорию с 24 февраля.

Также министр заявила, что Украина создает Национальное информационное бюро, которое будет заниматься сбором и обобщением данных об украинских военнопленных, погибших, пропавших без вести, незаконно удерживаемых Россией, в том числе мирного населения. Также будут составляться списки убитых и военнопленных оккупантов.

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