Мальчик из Сумской области отдал украинским военным свой дрон, о котором долго мечтал 8 18.03.2022, 8:55

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Украина ведет народную войну против оккупантов.

В Украине даже дети понимают, что сейчас самое важное — это помощь Вооруженным силам Украины. Так, на Сумщине 6-летний мальчик отдал свой долгожданный квадрокоптер, который ему подарил отец на день рождения.

Об этом пишет спикер Одесской Военной Администрации Сергей Братчук.

Как отмечается, ребенок из Кролевца (Сумская область), сам решил отдать дрон украинским защитникам.

«Папа, подарим нашим военным. Им нужнее. Они нас защищают», – сказал мальчик.

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