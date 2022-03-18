«Руки, ноги поотрывало»: оккупант-мародер рассказал, что произошло с его бригадой в Украине 3 18.03.2022, 10:51

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Вместо получения провианта российские солдаты грабят дома.

Перехвачен разговор российского оккупанта, который в очередной раз подтверждает, что они занимаются мародерством и несут серьезные потери в Украине.

Запись разговора опубликовал советник главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко.

На записи слышно такие диалоги:

- Вы нормально кушаете?

- Да, грабим дома!

…

- Домой отправили раненых наших.

- А, да?

- 10 человек ранило. Руки, ноги поотрывало.

Также российский военный спрашивает, привезли ли в бригаду гробы с телами. И уточняет, что ликвидированных – 160 человек.

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