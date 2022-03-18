Польша разработала проект введения миротворцев в Украину 18.03.2022, 12:24

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Фото: charter97.org

Он будет представлен на саммите НАТО.

В рамках саммита НАТО и встречи в Европейском совете Польша планирует представить идею миротворческой миссии в Украине, заявил накануне спикер правительства Польши Петр Мюллер, сообщает PAP.

Он отметил, что в Европе сейчас преобладают сдержанные настроения по оценке войны в Украине, однако дальнейшее давление в будущем может помочь тому, что такая миротворческая миссия появится.

"Речь идет не о миссии, которая вступила бы в прямой конфликт с Россией, а которая расположится на территориях, где еще не идут прямые боевые действия, чтобы дать четкий сигнал готовности противостоять войне", - заявил Мюллер.

Он отметил, что Польша не надеется на легкое продвижение вопроса, однако уже сейчас нужно прорабатывать разные варианты.

Ранее вице-премьер Польши и председатель правящей партии страны Право и справедливость Ярослав Качиньский во время визита в Киев призвал отправить в Украину миротворческую миссию НАТО.

Политолог и военный стратег Максимильян Терхалле не верит, что мир в Украине наступит благодаря компромиссу. По его словам, Путин не остановится, «пока его не остановят», иначе НАТО – следующая жертва.

Украина неоднократно просила НАТО помочь закрыть небо, чтобы защититься от бомбардировок России. Но НАТО игнорирует эту просьбу. Однако после приближения войны к восточным границам альянса НАТО решило усилить вооружение этого региона.

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