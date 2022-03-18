Крупнейшая торрент-платформа решила заблокировать доступ россиянам 6 18.03.2022, 14:20

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RuTraсker выступила против войны РФ в Украине.

Торрент-платформа RuTraсker выступила против войны России в Украине и будет блокировать доступ для пользователей из РФ.

Об этом сообщает Forbes.

На данный момент RuTraсker заблокирован Роскомнадзором. Госдума и правительство РФ рассматривает возможность легализации "пиратства".

Представитель RuTraсker.org сообщил, что платформа "в текущей ситуации не поддерживает никакие действия российских властей". Поэтому доступ будет заблокирован для пользователей из России, даже если Роскомнадзор уберет сайт из реестра запрещенных.

Даже при ограничениях со стороны иностранных онлайн-кинотеатров – Netflix, Amazon Prime Video и Megogo – трафик на пиратских платформах не растет, рассказал Forbes владелец ресурса ZETFLIX.zone.

Запросы из поисковых систем "Яндекс" и Google падают последние 3-4 года из-за блокировок Роскомнадзора и антипиратского меморандума "Яндекса".

Все чаще пользователи используют VPN, так как большинство сайтов и аккаунтов в социальных сетях исключены из российского поиска.

"Коммерсантъ" сообщает, что за 2021 год доступ был ограничен к 59 тысячам пиратских сайтов и их копиям ("зеркалам"). Это почти вдвое больше, чем за 2020 год.

Основная проблема пиратского рынка – потеря рекламодателей. 90% всех агентств остановили деятельность на территории РФ и Украины. Пользовательские сборы не собирают даже 10% от требуемой ежемесячной суммы, поэтому вопрос финансирования стоит сейчас очень остро.

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