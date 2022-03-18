Во Львове выставили 109 пустых детских колясок в память об убитых оккупантами детях

Во Львове выставили 109 пустых детских колясок в память об убитых оккупантами детях5
- 18.03.2022, 17:15
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Фоторепортаж.
В центре Львова провели социальную акцию "Цена войны", цель которой – привлечение внимания к гибели украинских детей в результате российской агрессии.
Об этом сообщает горсовет Львова.
На площади Рынок поставили 109 детских колясок как символ 109 убитых с момента полномасштабного вторжения врага детей. Организатором акции является Львовский городской совет в рамках кампании United for Ukraine.
Организаторы акции отметили, что цифра в 109 погибших не учитывает потери в Мариуполе, постоянно находящемся под обстрелами.
"Количество смертей ежедневно увеличивается из-за геноцида, который совершает враг над украинскими людьми. Львов, ставший сегодня вынужденным домом для многих детей, которым вместе с мамами удалось эвакуироваться из-под обстрелов, привлекает внимание к смертям невинных детей", – отмечают организаторы акции.