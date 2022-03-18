Несколько бойцов ВСУ уничтожили «элитную» группу российских оккупантов в Харькове 1 18.03.2022, 19:41

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иллюстрационное фото

Группа состояла в том числе из работников разведки РФ.

Несколько бойцов ВСУ провели успешную операцию по уничтожению группы российских оккупантов в Харькове, состоявшей, в том числе, из работников разведки РФ.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на военного ВСУ и очевидцев.

Это произошло около недели назад.

По словам собеседника Украинской правды, российские оккупанты в количестве двух десятков человек, среди которых были спецназовцы ГРУ РФ, засели в одной из школ Харькова в районе Салтовки.

Для уничтожения противника была спланирована специальная операция, которая в результате прошла полностью успешно. Удалось ликвидировать по меньшей мере 15 россиян-оккупантов.

Потерь с украинской стороны нет. Однако ранен один боец - он находится в больнице, его жизни и здоровью уже ничего не угрожает.

С начала полномасштабной войны россияне неоднократно пытались захватить Харьков, но каждое наступление успешно отбивается украинскими защитниками.

Из-за нежелания сойтись в боях с ВСУ враг уничтожает инфраструктуру города, убивая гражданских.

В город россияне также пытаются прорваться из соседнего Изюма. Туда, по словам советника главы ОП, даже бросили учебное подразделение.

От террора захватчиков пострадало и село Казачья Лопань, которое 17 марта обстреляли запрещенными кассетными бомбами.

А город Мерефу - тоже на Харьковщине - обстреляли из артиллерии. В результате атаки погиб 21 житель, еще 25 раненых.

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