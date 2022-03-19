Разведка: Россияне бросают мобилизованных из ОРДЛО на пушечное мясо

Разведка: Россияне бросают мобилизованных из ОРДЛО на пушечное мясо7
- 19.03.2022, 13:44
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Оккупанты выбирают случайных мужчин без мотивации и физической подготовки.
Разведка заявила, что россияне намеренно перебрасывают в Украину мобилизованных из ОРДЛО. Они просто используют их в качестве пушечного мяса, чтобы только выявить позиции ВСУ.
Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.
Оккупанты выбирают обычных мужчин без моральной и физической подготовки. Об этом в разведке заявили 19 марта.
При этом оккупанты на временно занятых территориях выискивают и похищают тех, кто сопротивляется.
"Российские оккупанты активно "мобилизуют" мужское население на оккупированных территориях ОРДЛО. Сформированные таким образом подразделения отличаются крайне низкой боевой подготовкой, дисциплиной и моральным состоянием", – говорится в сообщении.