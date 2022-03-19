закрыть
19 марта 2022, суббота, 14:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Разведка: Россияне бросают мобилизованных из ОРДЛО на пушечное мясо

7
  • 19.03.2022, 13:44
  • 5,546
Разведка: Россияне бросают мобилизованных из ОРДЛО на пушечное мясо

Оккупанты выбирают случайных мужчин без мотивации и физической подготовки.

Разведка заявила, что россияне намеренно перебрасывают в Украину мобилизованных из ОРДЛО. Они просто используют их в качестве пушечного мяса, чтобы только выявить позиции ВСУ.

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Оккупанты выбирают обычных мужчин без моральной и физической подготовки. Об этом в разведке заявили 19 марта.

При этом оккупанты на временно занятых территориях выискивают и похищают тех, кто сопротивляется.

"Российские оккупанты активно "мобилизуют" мужское население на оккупированных территориях ОРДЛО. Сформированные таким образом подразделения отличаются крайне низкой боевой подготовкой, дисциплиной и моральным состоянием", – говорится в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Господа офицеры, остановите войну!
Господа офицеры, остановите войну! Валерий Сахащик
Эй, кто-нибудь!
Эй, кто-нибудь! Ирина Халип
Начать блицкриг и все закончить матом
Начать блицкриг и все закончить матом Владимир Халип
Горжусь тем, что я белоруска
Горжусь тем, что я белоруска Наталья Радина