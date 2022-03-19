Украинские бойцы уничтожили несколько тыловых колонн врага в Сумской и Николаевской области 19.03.2022, 13:54

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Алексей Арестович

Названы самые «горячие точки» на фронте.

На двадцать четвертые сутки войны России в Украине ситуация контролируемая ВСУ. Враг не продвинулся вперед и продолжает вести бои местного значения, в которых несет потери.

По словам советника главы ОП Алексея Арестовича на брифинге, "самыми горячими точками" остаются Изюмское, Николаевское, Волновахское, Херсонское и Мариупольское направления, передает "Главред".

"Основное направление сосредоточения усилий противника остается прежним. Это направление Изюм, Волноваха, Мариуполь, Херсон, Николаев", - заявил Арестович.

Также он отметил, что в течение суток украинские войска нанесли мощные удары по противнику и уничтожили несколько тыловых колонн в Сумской и Николаевской области.

"По предварительным данным уничтожен командующий 8 общевойсковой армией Южного военного округа РФ. Эта армия отвечала за создание 1 и 2 АК и так называемых "милиций" так называемых "ЛНР" и "ДНР". И несла основную ответственность за происходящее на Донбассе в течение предыдущих 8 лет. Вы будете очень смеяться, но это произошло в районе аэродрома Чернобаевка в шестой раз подряд", - сказал Арестович.

Кроме того, он отметил, что Воздушные силы уничтожили в течение суток 12 воздушных целей.

"До сотого российского самолета осталось сбить всего 3 самолета. Вертолеты давно перевалили за сотню. И я думаю, что отметить эту цифру мы сможем в течение сегодняшних суток", - добавил советник главы ОП.

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