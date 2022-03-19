В Витебске уже продают муку, расфасованную в полиэтиленовые пакеты 7 19.03.2022, 15:44

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Такое последний раз видели в 1990-е.

Читатель «Белсата» увидел на полке одного из витебских «Еврооптов» пшеничную муку, расфасованную в пластиковые пакеты. Признается, что видел такое последний раз разве что в 1990-е. Фото товара прислал в редакцию.

Витебчанин также сообщил, что в том магазине, где он делал покупки, соль и сахар были в наличии. При этом замечает, что в центре Витебска очень много автомобилей с российскими номерами. По его оценкам – каждая 15-20-я машина.

Читатель полагает, что большие магазины заранее подготовились к наплыву покупателей из России, которые после введения жестких санкций против их страны едут за товарами в Беларусь.

«Поэтому какого-то ажиотажа я пока не вижу, но мука в пакетах вот появилась. Надо будет посмотреть, что останется на прилавках после выходных», – написал.

Несколько дней назад жители Витебска сообщали, что у них были проблемы с покупкой соли и сахара. Один из читателей связывал это с ажиотажем среди самих белорусов, а также с наплывом в город россиян.

«Витебск сейчас аж кишит смоленскими авто. Россияне говорят, что у нас дешевле и цены сильно не изменились. Считаю, что в будущем ситуация ухудшится. Вывозить отсюда будут действительно все», – предупреждал витебчанин.

Ажиотаж вокруг некоторых товаров наблюдается и в Минске. С полок исчезала мука белорусского производства (ее пытались заменить российской). Наблюдается повышенный спрос на соль, сахар, масло, гречку и т.д. В некоторых магазинах полки с этими товарами стояли полупустые.

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