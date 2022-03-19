Россияне штурмуют обменные пункты, в которых заканчиваются доллары и евро 5 19.03.2022, 16:35

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Экономика страны-агрессора уходит в пике.

Из-за санкций Запада российская экономика уже в коме. Последствия беспрецедентных ограничений испытывают и простые россияне, которые не могут купить валюту.

Об этом сообщает телеграм-канал «ТРУХА Харьков + Украина».

Кремль пытается скрыть последствия санкций и стабилизировать экономику вручную. Однако экономика РФ и рубль переживают смертельное пике.

Это чувствуют и россияне, которые уже не могут пользоваться картами Visa и Mastercard. Теперь они столкнулись с проблемой покупки валюты.

Россияне буквально штурмуют обменники, в которых заканчиваются доллары и евро.

Впрочем, сложно представить, где они планируют тратить валюту. Ведь для российских самолетов закрыто воздушное пространство над Европой и Северной Америкой.

Кроме того, авиакомпании Lufthansa и KLM не пустили россиян на рейсы из Стамбула с транзитом в Европу. Также страны возвращают визовый режим для граждан России, например Северная Македония.

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