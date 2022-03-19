Рекордное число нелегалов пыталось штурмовать белорусско-польскую границу 11 19.03.2022, 17:34

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Их задержали.

Из Беларуси в Польшу 18 марта пытались нелегально проникнуть 86 иностранца, сообщила польская пограничная служба — это рекорд с начала 2022 года. Задержали и пособников, которые помогали некоторым нелегалам.

В минувшие сутки 86 иностранцев пытались нелегально проникнуть из Беларуси в Польшу. В основном это были граждане Ирака, Йемена, Нигерии и Сирии. На участке возле ПП «Бобровники» задержали группу нелегалов из 19 человек — люди перешли реку Свислочь.

Также были задержаны три человека из Литвы, Узбекистана и Украины, которые организовали незаконное пересечение границы иностранцами. Двое из них пытались вывезти с границы 19 граждан Ирака, другой — четверых граждан Сирии. В одном из автобусов перевозили 15 граждан Ирака.

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