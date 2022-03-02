Украинские врачи обратились к белорусским коллегам
- 2.03.2022, 1:18
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Видеофакт.
Украинские врачи Олег Кобзев и Максим Павловский вместе со своим белорусским коллегой Дмитрием Харьковом, который ушел в отставку в знак солидарности с коллегой Владимиром Марковым, записали видеообращение к российским и белорусским медикам.
Они пять дней не выходили из больницы в Киеве, потому что работают.
«Ваша армия разрушает нашу страну. Вы тоже виноваты в своем бездействии и равнодушии.
Выходите протестовать в свои страны! Боритесь за себя, боритесь за правду. Так продолжаться просто не может!» - обращаются врачи.