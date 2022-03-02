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В Мариуполе паспорт спас жизнь 16-летнему украинцу

  • 2.03.2022, 2:13
  • 2,212
В Мариуполе паспорт спас жизнь 16-летнему украинцу

Фотофакт.

Украинцу, который находился в Мариуполе, паспорт спас жизнь.

Речь идет о 16-летнем парне, в документе которого застрял кусок шрапнели. Как сообщается, сейчас украинца прооперировали, передает unian.net.

"Мариуполь, Украина, 1 марта 2022 года. Обстрелы города продолжаются", - говорится в сообщении.

Ранее на аккаунте Мариупольского городского совета на Facebook появилось сообщение, что в результате военного теракта со стороны Российской Федерации пострадали несколько жилых домов на бул. Шевченко и в Левобережном районе. Под обстрел также попала школа №16 и КП "Коммунальщик". Враги хотят парализовать Мариуполь и не дать восстановить электричество, воду и тепло.

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