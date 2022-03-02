Американцы и канадцы едут воевать за Украину 2.03.2022, 7:44

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Их вдохновило ожесточенное сопротивление украинцев.

Десятки рядовых американцев и канадцев откликнулись на призыв президента Зеленского вступить в "Интернациональный легион" и присоединиться к борьбе украинского народа против российских оккупантов

Как пишет в своей статье агентство Reuters, десятки добровольцев из Канады и США уже направляются в Украину.

Они говорят, что их вдохновило ожесточенное сопротивление украинцев. Многие считают, что их демократические права будут под угрозой дома, если они ничего не предпримут для защиты Европы.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал в воскресенье к формированию "Иностранного легиона".

Некоторые добровольцы уже направляются в Украину, чтобы поступить на службу, другие подают документы в украинские посольства и консульства, прежде чем уволиться с работы или покинуть университет.

Мобилизация происходила, когда российская артиллерия бомбила второй по величине город Украины в понедельник, на пятый день конфликта.

"Я буду чувствовать себя виноватым, если не уйдет", - цитирует издание слова 26-летнего Дакса, ветерана элитной пехотной 82-й воздушно-десантной дивизии США. Как и другие волонтеры, уроженец Алабамы отказался назвать свое полное имя на фоне обсуждения в социальных сетях необходимости не разглашать свое лицо и передвижение из соображений безопасности.

Канадец Брайсон Вулси в воскресенье оставил работу повара при виде обращения Зеленского. У него нет военной подготовки и планирует купить билет на самолет в Польшу, пересечь границу с Украиной и присоединиться к боевым действиям.

"Я чувствую, что должен что-то сделать", — сказал 33-летний Вулси из города Пауэлл-Ривер, Британская Колумбия, объясняя, что потерял покой, когда увидел изображение раненых женщин и детей в Украине.

Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли в воскресенье заявила журналистам, что отдельные канадцы должны решать, хотят ли они присоединиться к украинскому Иностранному легиону.

Не все волонтеры уезжают, чтобы воевать.

Так, в Квебеке (Канада) 35-летний врач Жюльен Оже готовился покинуть свою молодую семью, чтобы стать медиком Министерства здравоохранения Украины и оказывать нейтральную гуманитарную помощь.

"Глобальная оценка и поддержка сейчас является ключом к разрешению конфликта", - сказал Оже, отец двоих детей, оказывающий паллиативную помощь в больнице в Сен-Жероме.

В онлайн-группах военные ветераны предупреждали волонтеров, у которых нет боевой подготовки, что они идут в конфликт, где неопытность может быть ответственностью для них самих и других. Это не остановило таких, как 23-летний Тай Б., изучавший журналистику в Нью-Йорке.

"Я не хочу быть героем или мучеником, я просто хочу, наконец, сделать что-то правильно", - сказал Тай, умеющий готовить, знающий элементарную механику и умеющий обращаться с оружием.

Он связался с посольством Украины, чтобы вступить в "Иностранный легион" Зеленского, отмечает Reuters.

28-летний Гайд со Среднего Запада США сказал, что он уже в Киеве и ожидает начала военных учений во вторник.

"Я не могу терпеть мысль о том, что Европа снова погружается в войну", - сказал Гайд, описавший себя как энтузиаст оружия и с навыками выживания. Он ожидает, что ему дадут шлем, бронежилет, наколенники и, наконец, винтовку.

В Остине, штат Техас разработчик программного обеспечения сказал, что будет использовать свой опыт кадета армии США, чтобы воевать за Украину. "Если они готовы защищать демократию, я думаю, что те, кому выгодно демократическое общество, обязаны их поддерживать", - сказал 25-летний мужчина, попросивший не называть его имя.

"Я не скажу родителям, пока не уеду в аэропорт".

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